Замглавы МИД Украины Мельник: Украине для начала контрнаступления не хватает танков

Киев, , 20:59 — REGNUM У Вооружённых сил Украины недостаточно танков для начала контрнаступления, заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Его слова опубликованы немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Мельника, условий для контрнаступления нет, потому что у украинской армии есть всего 50-60 танков, отправленных Западом.

«Русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до десяти танков. А это означает, что мы еще долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — констатировал Мальник.

Он также напомнил, что на Украине ждут отправки истребителей из Европы, и для этого не должно быть «красных линий».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Украина получила 18 танков Leopard 2 из Германии.

Для использования в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков, сообщал 29 марта информированный источник.