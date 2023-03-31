Ростов-на-Дону, , 19:59 — REGNUM Полностью восстановлено движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина Ростовской области, ранее закрытое из-за снегопада. Об этом 31 марта сообщает ТАСС

Ростовская область. Трасса М-4 «Дон» © Эрик Романенко/ТАСС

Отмечается, что движение на трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах восстановлено в обоих направлениях. На участке с 905 по 944 км транспорт движется плотным потоком.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях из-за непогоды было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км.

Сообщалось, что в гигантской пробке под Ростовом заблокированы тысячи автомобилей. Заложниками сугробов стали и снегоуборочные машины. Люди обогреваются в машинах, но топливо на исходе.

Ранее протяженность затора на трассе М-4 «Дон» сократилась до 30 км. На месте с помощью бульдозеров шли работы по организации «карманов» на 940-м и 950-м км трассы для проезда грейдера и легковых автомобилей.