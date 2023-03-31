Москва, 31 марта, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Оснащённый противотанковым комплексом «Корнет» боевой робот «Маркер» поступит в серийное производство после завершения испытаний. Об этом 31 марта заявил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Иван Сураев/РИА Новости Боевая робототехническая платформа «Маркер»

«После завершения испытаний на одном из полигонов российского оборонно-промышленного комплекса боевой робот «Маркер», оснащенный противотанковым комплексом «Корнет» будет оперативно воспроизведен в серийном производстве», — приводит слова Рогозина ТАСС.

Он добавил, что система управления «Маркера» также рассматривается в качестве опции для оснащения других серийно выпускаемых боевых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что робот «Маркер» сможет уничтожать танки Abrams и Leopard на Украине. По его словам, благодаря встроенному электронному каталогу с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах робот способен не только автоматически определять вражескую технику, но и выбрать самую значимую цель для огневого поражения. Робота создали конструкторы частной уральской инженерной компании «Андроидная техника». Эти машины использовались для охраны космодрома «Восточный».