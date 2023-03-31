Мадрид, 31 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Украинский военный назвал Артёмовск «адом на земле» и заявил, что удерживать его нет смысла. Об этом 31 марта пишет испанская газета El Pais.

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск. Боец ЧВК «Вагнер» у домов, разрушенных в результате обстрела

Издание приводит слова 26-летнего военного по имени Геннадий, который ранее, не имея никакого боевого опыта, добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны.

По его словам, Артёмовск уже три месяца назад «был полнейшим ужасом». Теперь же он называет город «адом на земле» и «самым опасным местом на планете».

«Я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл», — заявил он.

Он рассказал, в городе остаются мирные жители, и отметил, что «некоторые пророссийские жители ждут прихода русских и не уходят», о чём знают украинские военные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник США в отставке Энтони Шеффер заявил, что благодаря своим преимуществам Вооружённые силы России продолжают истощать ВСУ.

По его словам, российские военные позволяют Киеву бесполезно отправлять на передовую множество боевых подразделений ВСУ для того, чтобы загнать их в «котёл» и ликвидировать.