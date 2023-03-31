Ульяновск, 31 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Фанат, бросивший банан в полузащитника «Зенита» Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

Отмечается, что, помимо штрафа, фанат получил запрет сроком на один год на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.

Матч Кубка России по футболу между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» проходил 25 февраля и завершился победой «Зенита» со счётом 3:0.

Как сообщало ИА REGNUM, на 91-й минуте встречи один из болельщиков на стадионе в Ульяновске бросил банан в Вендела. За этот инцидент ФК «Волга» был оштрафован на 500 тыс. рублей.