Москва, 31 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Один из старейших туроператоров России «Солвекс» заявил о прекращении своей деятельности. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков Вывеска туроператора «Солвекс»

«ООО «Туристическое агентство Солвекс» прекращает туроператорскую деятельность», — рассказали в союзе.

Отмечается, что одной из причин такого решения оказалась невозможность погасить долг перед клиентами после банкротства туроператора «Музенидис».

Гендиректор «Солвекс» Дмитрий Цонаев заявил, что решение о прекращении деятельности является вынужденным.

«За прошедшие три года с начала пандемии мы успели предоставить равнозначный турпродукт клиентам на сумму более 12 млн рублей, а также вернуть более 5 млн рублей задолженности по несостоявшимся турам», — рассказал он, добавив, что Минэкономразвития не стало обеспечивать субсидии и отсрочки выплат за сорванные туры, из-за чего продолжать работу стало нецелесообразно.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что до пандемии коронавируса компания специализировалась на турах в страны Европы — Болгарию, Грецию, Финляндию и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в 51 регионе России отобраны 147 туристических маршрутов по местам воинской славы. Все они прошли оценку экспертной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».