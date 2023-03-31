Киев, 31 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Спортсмены с Украины не будут участвовать в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года, в которых выступят атлеты из России. Об этом заявил министр правительства Украины Олег Немчинов в эфире национального телемарафона.

Кадр из видео с канала: КабМiн Олег Немчинов

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — заявил Немчинов, который является членом исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал международные федерации не допускать до спортивных соревнований граждан России и Белоруссии из-за СВО по денацификации Украины. Исключение может быть сделано для спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом, если они не поддерживают СВО. Более 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет, в котором высказались против возвращения российских спортсменов на турниры.