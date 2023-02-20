Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Более 30 стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором высказались против возвращения российских спортсменов на турниры. В числе этих стран, США, Великобритания, Франция, Канада и Германия, пишет 20 февраля Associated Press.

Здание штаб квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне © Антон Денисов/РИА Новости

В частности, в обращении содержится просьба объяснить, что означает формулировка «нейтралитет» в отношении российских и белорусских спортсменов. Напомним, в конце января 2023 года исполком МОК выступил за участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако тех, кто активно поддерживает спецоперацию на Украине, предложено не пускать в том числе и на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В заявлении стран к МОК сказано, что спортсмены «получают прямую финансовую поддержку от своих стран», что вызывает сомнение в возможности их участия в нейтральном статусе.

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