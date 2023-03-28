УПЦ получила от властей Украины уведомление о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры

Киев, , 21:56 — REGNUM Договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будет разорван в одностороннем порядке с 29 марта. Соответствующее уведомление получили в УПЦ от министерства культуры страны, сообщает РИА Новости.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Договор был заключён в июле 2013 года. Вслед за его аннулированием последует приёмка-передача имущества лавры, говорится в уведомлении. Заниматься этим уполномочена специально созданная комиссия, которая «начнёт работу 30 марта 2023 года согласно Плану приёмки-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры».

Монахам позволят забрать с территории монастыря их личные вещи, отметили в министерстве культуры Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, монахи Киево-Печерской лавры ранее получили требование покинуть все храмы в срок до 29 марта. Делать этого они не намерены. Папа Римский Франциск признался, что переживает из-за намерения властей изгнать монахов и встревожен возможным дальнейшим развитием событий.