Ростов-на-Дону, 31 марта, 2023, 07:32 — ИА Регнум. До 30 километров удалось сократить протяжённость затора на федеральной трассе М-4 «Дон», сообщила 31 марта пресс-служба МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Затор на дороге

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На месте с помощью бульдозеров идут работы по организации «карманов» на 940-м и 950-м км трассы для проезда грейдера и легковых автомобилей.

Задействованы грузовые эвакуаторы, развёрнуты семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. В пунктах временного размещения находятся 147 человек.

Непосредственно на трассе ликвидируют последствия снегопада порядка 238 человек и 152 единиц техники.

Как сообщалось ранее, 30 марта власти Ростовской области из-за непогоды в городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС.

На трассе М-4 «Дон» в обоих направлениях было временно прекращено движение автотранспорта с 907-го по 983-й км. В СМИ появилась информация, что в гигантской пробке под Ростовом заблокированы тысячи автомобилей. Заложниками сугробов стали и снегоуборочные машины. Люди обогреваются в машинах, но топливо на исходе. Власти заверяют, что при первой возможности организуют подвоз продуктов питания и топлива, при необходимости — эвакуацию людей.