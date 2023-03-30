Киев, 30 марта, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена вечером 30 марта в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях страны, слышны взрывы.

Цитата из видео «Киев без света. Атаки на Херсон. Ситуация на ЗАЭС» Киев

Тревога прозвучала в 21:40 мск в населённых пунктах областей и чуть позже в Киеве.

Удары ВС РФ ежедневно наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, российские силы на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й и 105-й бригад территориальной обороны.