Российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении

Киев, , 06:09 — REGNUM Российские силы на купянском направлении уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й и 105-й бригад территориальной обороны. Кроме этого, удалось сорвать ротацию подразделений противника на передовых позициях возле населённого пункта Молчаново, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также на участке обороны 1-й танковой армии украинские военные попытались провести разведку боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны. Из-за потерь противник был вынужден вернуться к ранее занимаемым позициям, отметил он.

Зыбинский добавил, что в результате неудачной контратаки ликвидировано до 15 военных, пять человек взяты в плен.

В районе населённых пунктов Наугольное и Великий Выселок расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор» поразили три беспилотника «Фурия», подытожил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам украинского пленного, ВСУ обнаружили подземные ходы, которые ведут с Артёмовска, подземные коммуникации, по ним осуществляется подвоз боекомплекта и личного состава. Все дороги к городу простреливает артиллерия ВС России.