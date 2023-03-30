Вашингтон, 30 марта, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер 30 марта рассказал журналистам, что завершилась подготовка 65 военных Украины по применению системы противовоздушной обороны Patriot.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Всех обученных направили в страны Европы для взаимодействия с другими украинскими специалистами из США, Германии и Нидерландов.

По информации Патрика Райдера, американцы подготовили более 7 тыс. солдат киевской армии, а их союзники из 26 стран — более 11 тыс. Обучение проводится с апреля 2022 года. Украинских военных обучали владеть более чем 20 системами по 40 различным программам.

На данный момент на полигонах в Германии проводится дополнительная общевойсковая подготовка двух украинских мотопехотных батальонов в составе 1,2 тыс. человек. Еще более 3 тыс. украинских военных уже завершили такую подготовку в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» совместный украинско-натовский центр командования и связи, в котором находились в том числе и иностранные офицеры.