Вашингтон, 30 марта, 2023, 22:10 — ИА Регнум. После того как Украина проиграет в военном конфликте, президент страны Владимир Зеленский сбежит в Израиль, с таким предположением выступил 30 марта ветеран морской пехоты США военный эксперт Лукас Гейдж.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

“Украине в конце концов придется сдаться, а Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не прикончил народ, который однажды проснется и поймет, что с ним играли», — написал Гейдж на своей странице в Twitter.

В марте 2023 года офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что Зеленский сбежит с Украины, поскольку в противном случае ему вскоре будут угрожать не только удары ВС России, но и недовольство в рядах ВСУ.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в феврале 2023 года, согласившись с тезисом о вероятности будущего бегства Зеленского, конкретизировал его, предположив, что конечной точкой бегства станут США.