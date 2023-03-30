В Ростовской области из-за непогоды отключили электричество в восьми районах и трёх городах

Ростов-на-Дону, , 21:12 — REGNUM Сильный ветер и мокрый снег стали причиной масштабных отключений электроснабжения в Ростовской области. Обесточены дома почти 35 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Аварийные службы возвращают электроснабжение T.me/offshestakoff

Отключения зафиксированы в восьми районах и трёх городах центральной части области. Проблемы также есть на трассе М-4 «Дон». «Произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы», отметил губернатор.

Коллапс на автомагистрали устраняют 36 дорожных машин, аварии на электросетях — 343 бригады, 1244 человека и 640 единиц техники. На трассе работают пункты, в которых люди могут при необходимости согреться.

«Энергетики переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные работы будут выполняться в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час», — написал Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 марта в Керчи приостановили работу паромной переправы из-за плохой погоды и сильного ветра. Накануне движение паромов было прекращено в Севастопольской бухте.