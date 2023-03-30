Москва, 30 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) впервые стала бабушкой, её дочь Александра Морозова родила сына. Об этом 30 марта артистка сообщила в своей соцсети.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица Слава

«Я пью коньяк и закусываю шоколадкой, потому что впервые стала бабушкой. Я рыдаю все утро», — сказала певица.

«Я чувствовала, что это произойдёт именно сегодня. Моя малышка стала мамой. У меня внучок», — добавила она.

В январе 42-летняя певица Слава сообщила о беременности своей 23-летней дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Слава заявила, что никогда не уедет из России и всегда будет со страной при любых обстоятельствах. Она также осудила своих коллег, которые после отъезда из России стали выступать с критикой страны.