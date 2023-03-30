Лондон, 30 марта, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Никакого политического диалога между Россией и Великобританией в настоящее время нет, вся архитектура двусторонних отношений разрушена Лондоном. Об этом российский посол в Соединённом Королевстве Андрей Келин заявил в интервью RTVI.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва и Лондон

Прежнего диалога с Великобританией по основным ключевым аспектам международного положения сейчас в принципе нет, отметил он. При этом российский МИД поддерживает контакты с британскими коллегами из Форин-офиса.

По словам Келина, Лондон сломал архитектуру двусторонних отношений «и в экономической области, и в гуманитарной области, в научной, образовательной, и в политической прежде всего, это чисто его инициатива, разрушение этой архитектуры».

Дипломат добавил, что российским дипломатам, включая посла, запретили посещать британский парламент по решению спикера. Из-за этого обычные британцы, а также чиновники и парламентарии не получают всей информации о ситуации с Россией, и это «категорическая ошибка».

Как сообщало ИА REGNUM, Келин также заявил, что Москва и Лондон не находятся в состоянии войны и «сейчас не та ситуация», чтобы обсуждать возможный разрыв дипломатических отношений. Ранее в марте он заявлял, что Россия готова ждать, пока в Британии созреет понимание необходимости возвращения к нормальным отношениям.