Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Запуск ракеты Falcon 9 с десятью спутниками минобороны США отменён за три секунды до старта. Об этом 30 марта сообщила компания SpaceX.

Falcon 9 © NASA/Global Look Press

О причинах отмены старта не сообщается. Теперь запуск перенесён на 31 марта.

Отмечается, что повторная попытка будет предпринята на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США (17:29 мск).

Ракета должна была вывести на орбиту 10 космических аппаратов новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале SpaceX отменила запуск шестой миссии Crew Dragon из-за проблемы, которая не позволяет подтвердить полную загрузку компонента, отвечающего за запуск двигателей Merlin первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.