Москва, , 17:52 — REGNUM Актёр Станислав Садальский проходит обследование в госпитале, ему ставят капельницы. Об этом он сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.

Станислав Садальский © Артем Геодакян/ТАСС

71-летний артист опубликовал снимок с капельницей возле своей руки и рассказал, что у него есть огромная проблема с «плохими» венами. В таких случаях врачам трудно сделать пациенту укол или ввести иглу капельницы.

«Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьёзная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции», — написал Садальский.

К счастью, добавил Садальский, в госпитале, куда он пришёл на обследование, есть «американский (трофейный) прибор», помогающий быстро найти место для укола. По словам актёра, он бы распорядился закупить такие приборы в каждую больницу, если бы был министром здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Садальского госпитализировали в Боткинскую больницу из-за кровотечения и выписали на следующий день. Он рассказал, что врачам «было что латать» в его организме.