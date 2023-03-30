Лондон, 30 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Посольство России в настоящее время не видит никаких возможностей для восстановления прямого авиасообщения между РФ и Великобританией, заявил 30 марта в интервью RTVI глава дипломатического представительства Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Великобритания, как и ряд других стран Европы, закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний в конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции России.

Посол также отметил, что политический диалог между двумя странами фактически отсутствует, а Лондон продолжает вести курс на подрыв двусторонних отношений.

В своём интервью Келин также заявил, что не считает нужным в настоящее время обсуждать возможный разрыв дипломатических отношений с Великобританией. Москва и Лондон не находятся в состоянии войны, подчеркнул он.