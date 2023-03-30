Мантуров: в России около 100 фармкомпаний производят отечественные субстанции

Москва, , 17:13 — REGNUM В России порядка 100 фармацевтических компаний производят отечественные фармсубстанции для своих нужд, заявил 30 марта вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Лекарство в капсулах Никита Устинов © ИА REGNUM

По его словам, наиболее ёмкие мощности открыты в Приморском крае, в Свердловской и Белгородской областях.

«Всего субстанции в нашей стране для своих нужд и для рынка уже делают около ста фармкомпаний», — сказал Мантуров на открытии новых фармацевтических производств с участием президента России Владимира Путина.

Он добавил, что совокупно производства обеспечивают полный цикл производства уже более половины номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2023 года на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что российским фармкомпаниям нужно создавать товарные запасы определённых видов лекарств на те периоды, когда эти препараты особенно востребованы.

Президент напомнил, что для прохождения осенне-зимнего периода в России делается запас лекарств. Подобный принцип применяется и по ряду других позиций наиболее востребованных базовых продуктов.