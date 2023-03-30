Лондон, 30 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Россия и Великобритания не находятся в состоянии войны, а потому «сейчас не та ситуация», чтобы нужно было обсуждать возможный разрыв дипломатических отношений, заявил 30 марта в интервью RTVI посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

В то же время между двумя странами нет и никакого политического диалога, поскольку власти Великобритании разрушили всю архитектуру отношений и продолжают этот свой курс, добавил посол.

Вследствие такого официального подхода британских властей дипломатические коммуникации усложнились, прежде подобных ситуаций не случалось, отметил также Келин.

Ранее в марте 2023 года посол заявил, что для восстановления нормальных отношений инициатива должна будет исходить от Великобритании и что в Москве готовы ждать, пока такое понимание «созреет» в Лондоне.