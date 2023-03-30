Кулеба: Украина вступит в Евросоюз в 2024 году, если этот процесс не притормозят искусственно

Киев, , 17:11 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Украине позволят вступить в Евросоюз в 2024 году. Об этом он заявил в ходе дискуссии Chatham House, передаёт украинское издание Страна. ua.

Дмитрий Кулеба © Lev Radin/Zuma/TASS

По мнению главы МИД Украины, её членство ЕС будет полноправным, а вступление в ЕС состоится примерно через год.

«Это всё должно произойти, если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия, которые притормозят этот процесс», — сказал Кулеба.

Усилия украинских властей, добивающихся принятия страны в ЕС, он назвал «домашней работой», которая делается «гораздо быстрее, чем некоторые ожидали».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что вступление Украины в ЕС будет зависеть от готовности страны к этому. Никаких чётких сроков ни для финальной стадии переговоров, ни для самого вступления не существует, сказала она.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 23 марта высказал мнение, что Украине для вступления в Евросоюз потребуются не месяцы, а годы.