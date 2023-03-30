Париж, 30 марта, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Страны Запада исчерпали свои ресурсы по предоставлению Украине военной поддержки и не успевают производить столько боеприпасов и техники, сколько нужно Киеву. Такое мнение высказал специалист в области мировой экономики, профессор Лионель Рондуэн в парижском журнале Elements.

Сергей Корсун ИА REGNUM Игрушки

«Западные страны сталкиваются с растущими трудностями в поддержке военных усилий украинского союзника», — отметил он.

Главной проблемой эксперт назвал то, что Украина теряет технику и тратит боеприпасы быстрее, чем Запад успевает поставлять. Несмотря на помощь стран НАТО, Киев продолжает испытывать нехватку артиллерийских орудий, теряя 3–10 орудий в сутки из-за обстрелов, констатировал Рондуэн. К этим потерям он добавил ту технику, которую вынуждены отправлять на ремонт в результате износа. Великобритания и Франция не могут отправить Украине ещё какое-либо артиллерийское оружие, также сказал аналитик, отметив, что французский завод в Брудже «выпускает от двух до четырех орудий в месяц, а к концу года сможет производить восемь, но их хватит на три дня».

Что касается боеприпасов, то в США заявляют, что «в 2025 году смогут за 30 дней производить снаряды, которые Украина расходует сейчас за 15 дней», подчеркнул Рондуэн.

«Продержатся ли так долго украинские пехотинцы?» — усомнился он, добавив, что украинской армии также не хватает танков Leopard 2, эта проблема по-прежнему осталась нерешённой.

Как сообщало ИА REGNUM, военные ВСУ в основном используют боеприпасы, полученные из Соединённых Штатов Америки, отмечала The Wall Street Journal. По данным издания, расход составляет более 90 тыс. снарядов калибра 155 мм ежемесячно. В 2024 году в Штатах намерены выпустить 50 тыс. снарядов, тогда как до начала конфликта на Украине производилось порядка 13 тыс.