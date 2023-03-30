Рим, 30 марта, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы в Милане. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

alessio85 Сильвио Берлускони

86-летний политик был доставлен в медучреждение 27 марта для прохождения медицинского осмотра.

Отмечается, что летом 2016 года Берлускони перенёс операцию на сердце и периодически проходит обследование.

Как передавало ИА REGNUM, Берлускони пожаловался на боли, и его лечащие врачи решили провести проверку. В январе 2022 года Берлускони был госпитализирован в «Сан-Раффаэле» для проведения планового обследования.