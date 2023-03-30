«Росэлектроника» создала стелс-материал для самолётов, поглощающий 95% излучения РЛС

Москва, , 15:58 — REGNUM Новейший стелс-материал, разработанный холдингом «Росэлектроника», способен поглощать 95% электромагнитного излучения радаров, то есть существенно затруднять обнаружение самолётов. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба госкорпорации «Ростех».

РЛС ShinePhantom

Опытные образцы принципиально нового материала способны поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Основу тонкослойного материала составляют стеклонити c металлическим сердечником, из него можно изготавливать детали летательных аппаратов.

«Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», — отмечают в Ростехе.

Исключительные характеристики позволяют материалу поглощать до 95% падающего электромагнитного излучения радаров, что существенно затрудняет обнаружение объекта средствами радиолокации.

Создание радиопоглощающего материала — проблема современного военного авиастроения. Существующие виды покрытий надо постоянно восстанавливать, тогда как стеклопластику со сниженным коэффициентом отражения техническое обслуживание не нужно.

Опытные образцы успешно прошли необходимые заводские испытания, отметил генеральный директор входящего в «Росэлектронику» Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ) Алексей Дымовских.

Изготавливать из нового материала будут лопатки компрессоров двигателей, это одни из самых заметных деталей в радиодиапазоне.

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