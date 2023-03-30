Пекин, , 15:05 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на ежегодном собрании парламента Китая заговорил на тему готовности КНР к войне, передает Foreign Affairs 30 марта.

Народно-освободительная армия Китая Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Народ и армия Китая должны быть готовы к возможной войне, а генералы должны «осмелиться сражаться» и не бояться принимать трудные решения, сказал Си Цзиньпин.

По мнению председателя КНР, с врагами нужно говорить на том языке, который они понимают, а для того, чтобы обеспечить мир и завоевать уважение, необходима победа, сказано в публикации.

Ранее 30 марта официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что, хотя отношения России и Китая не являются военным союзом, Народно-освободительная армия КНР готова сотрудничать с Вооружёнными силами России ради укрепления мира и безопасности в соответствии с «консенсусом», достигнутым на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.