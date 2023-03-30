Варшава, 30 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Решать проблемы польских фермеров необходимо путём устранения первопричины их возникновения, а не какими-либо другими мерами. Об этом заявил бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Он назвал необходимым прекращение импорта сельхозпродукции с территории Украины в интервью изданию Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«На данный момент нет другого способа, кроме полной блокады продуктов питания с Украины», — сказал он.

Савицкий объяснил свою позицию аналогией с прорывом трубы в квартире: сначала нужно «перекрыть трубу», а потом уже «браться за тряпку».

Руководитель фракции «Конфедерация» в Сейме Польши Кшиштоф Босак считает необходимым отправить в отставку действующего главу минсельхоза Польши Хенрика Ковальчика после того, как он допустил «большой скандал» из-за потерь миллиардов в экономике страны.

«Это плохой министр», — констатировал Босак.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское зерно, которое в рамках зерновой сделки должно было поступить на рынки беднейших стран мира, вместо этого оседает в Польше и разоряет польских аграриев. В Варшаве обсудили способы решения этой проблемы. С аналогичными трудностями также столкнулись сельхозпроизводители Румынии и Болгарии, они бьют тревогу.