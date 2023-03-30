На Украине заявили, что Киеву нужны современные истребители F-16
Киев, 30 марта 2023, 12:48 — REGNUM Французские истребители Mirage 2000 — аналог советского самолёта МиГ-29, поскольку их технические характеристики практически одинаковые. Поэтому разговоры об их поставках являются «бестолковыми». Об этом 30 марта заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
По его словам, ни Mirage, ни Tornado не в состоянии помочь авиации Украины.
«Ни «Миражи», ни «Торнадо» нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев», — сказал он во время телемарафона.
Игнат добавил, что киевскому режиму пригодится любая помощь, включая истребители МиГ-29, которые предоставляют Польша и Словакия. Он также подчеркнул, что руководство страны ожидает поставок многоцелевых истребителей F-16 или других самолётов четвёртого поколения, которые смогут работать не только «в небе, но по земле и на море».
Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей киевскому режиму ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ. По его словам, Варшава лишь создала новые цели для ВС России.