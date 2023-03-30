Вашингтон, 30 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Американская газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием российскими спецслужбами корреспондента московского бюро Эвана Гершковича. Заявление редакции опубликовано 30 марта на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность безопасностью господина Гершковича», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Гершковича задержали по подозрению в шпионаже в пользу США. По данным ФСБ России, журналист собирал секретные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Его задержали в Екатеринбурге, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ.