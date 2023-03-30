Пекин, 30 марта, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Отношения Китая и России не являются альянсом эпохи холодной войны. Об этом 30 марта сообщили в министерстве обороны Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китайско-российские отношения не являются военным политическим альянсом эпохи холодной войны, они превосходят эту модель отношений между государствами», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

В ведомстве уточнили, что отношения между Москвой и Пекином крепнут «день ото дня».

В минобороны отметили, что Народно-освободительная армия Китая и Вооружённые силы РФ будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений двустороннего сотрудничества. По его словам, на прошлой неделе совместно с коллегами из Китая были определены важнейшие направления сотрудничества.