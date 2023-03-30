ЦБ: доля карт «Мир» превысила 40% в стоимостном объёме операций в России

Москва, , 10:25 — REGNUM Доля карт платёжной системы «Мир» в общем стоимостном объёме карточных операций внутри страны превысила 41%, тогда как годом ранее составляла менее 26%. Об этом говорится в годовом отчёте Банка России.

Россия Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

В четвёртом квартале 2022 года на долю карт «Мир» пришлись 41,3% операций. Относительно четвёртого квартала предыдущего года (25,7%) рост составил 15,6 процентного пункта.

В минувшем году совершено 29,4 млрд операций по картам «Мир», это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объём операций увеличился в 1,6 раза — до 52,9 трлн рублей, при этом около 78% операций касались оплаты товаров и услуг.

Выпущено в 2022 году 182,3 млн карт «Мир», эмиссия выросла в 1,6 раза. Принимать карты стали в восьми странах, хотя ещё в сентябре таких стран было 11.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предупредило другие страны о жёстких санкциях за поддержку использования российской системы «Мир». После этого Национальная система платёжных карт (НСПК) скрыла информацию о странах, принимающих карту «Мир».