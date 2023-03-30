Ереван, 30 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Заявление Азербайджана о том, что Армения перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах, является ложью. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Информация о военных перевозках из Армении в Нагорный Карабах — пропагандистская ложь, цель которой — создание легитимности для очередной агрессии», — сказал премьер-министр Армении.

Как передавало ИА REGNUM, подразделения Вооружённых сил Азербайджана взяли под свой контроль некоторые высоты и территории в Лачинском районе на границе с Арменией в связи с вводом в эксплуатацию новой автодороги, которая связывает Карабах с Арменией. В министерстве обороны Азербайджана заявили, что меры тотального контроля в районе Лачинского коридора введены из-за строительной активности на дорогах, ведущих в объезд некоторых участков коридора из Карабаха в Армению, чтобы избежать переброски боеприпасов и оружия из Армении.