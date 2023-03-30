Уфа, , 09:50 — REGNUM В Башкирии в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погиб один человек, сообщил 30 марта начальник регионального УГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, авария произошла утром в Стерлитамакском районе на автодороге Стерлитамак — Раевка, столкнулись Ford Mondeo и автомобиль скорой. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.

«Помощь врачей потребовалась водителю УАЗа и двум его пассажирам», — отметил Севастьянов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, машина скорой помощи в Южно-Сахалинске не смогла доставить в областную больницу пациента из-за ДТП. Медицинский автомобиль столкнулся с автобусом на перекрёстке, пострадали врачи, человек, которому оказывалась помощь, и его сопровождающий.