Дамаск, 30 марта, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В Сирии двое военнослужащих были ранены в результате израильской ракетной атаки на окрестности Дамаска, сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В минобороны Сирии подтвердили, что 30 марта около 01:20 (мск) со стороны Израиля с помощью нескольких ракет были нанесены удары по ряду позиций в окрестностях города Дамаска.

«Двое военных получили ранения, нанесён материальный ущерб», — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по сирийскому аэропорту Эн-Найраб. В результате удара были повреждены взлётно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта.