Киев, 30 марта, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает страну «территорией самой большой религиозной свободы» в части Европы на фоне гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Сегодня ещё и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина — это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 1991 года. Так будет всегда», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине обеспокоены созданной Зеленским опасной ситуации вокруг УПЦ. Киевский режим может привести страну к гражданской войне и смене действующей власти, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк прокомментировал критику Киева на доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека. Он напомнил о важности соблюдения свободы религии на Украине.