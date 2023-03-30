Донецк, , 00:22 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что в случае контрнаступления киевская армия будет атаковать сразу на нескольких направлениях. Об этом он заявил в эфире Первого канала 29 марта.

Денис Пушилин Dnr-news.com

Пушилин уточнил, что ВСУ обязательно направят войска в Запорожье. Также он сказал, что для Киева сделать Бердянск и Мелитополь фокусом своего наступления «было бы слишком простым решением».

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины.