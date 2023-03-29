Киев, 29 марта, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Киевский режим в своих попытках гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) может привести страну к гражданской войне и смене действующей власти. Соответствующее заявление бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина появилось на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Комментируя попытку украинских чиновников изгнать монахов из Киево-Печерской лавры, он отметил, что в настоящее время «это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим событиям».

Спасёт правительство Украины только отказ от насильственного выдворения монахов и поиск компромисса, подчеркнул Соскин.

«У власти болваны, которые не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война. Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь», — добавил экс-советник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины расторгли договор аренды лавры с УПЦ и требуют, чтобы монахи покинули храмы 29 марта. В УПЦ заявили, что не станут покидать лавру. В дальнейшем храмы могут быть переданы раскольнической Православной церкви Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что власти Украины не намерены использовать насилие при выселении православных монахов из Киево-Печерской лавры.