Власти Швейцарии объявили о полном присоединении к десятому пакету санкций ЕС против России

Берн, , 20:47 — REGNUM Швейцария с 29 марта в полной мере присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В пресс-службе напомнили, что часть санкций в рамках указанного пакета была введена ранее, работа над введением оставшихся ограничений уже ведется.

В число новых ограничений попадет, среди прочего, запрет для граждан России на работу в органах управления объектов критической инфраструктуры, новые ограничения экспорта товаров двойного назначения и импорта части российских товаров в Швейцарию.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года швейцарский банк UBS, объясняя свои действия антироссийскими санкциями, направил клиентам из России письма с требованием предоставления подтверждающих местонахождение документов. В банке заявили, что оставляют за собой право заблокировать счета в случае, если указанные документы не будут предоставлены.