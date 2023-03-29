Москва, 29 марта, 2023, 20:51 — ИА Регнум. В годовом выражении темп инфляции в России снизился с 5,9% до 4,3%. Изменения произошли в течение минувшей недели, сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

ИА REGNUM Инфляция

В недельном выражении рост цен замедлился до 0,05%, неделей ранее он составлял 0,1%. По данным Росстата, за прошедшие дни марта инфляция достигла 0,17%, за первые почти три месяца 2023 года — 1,47%.

За неделю зафиксирован рост цен на фрукты и овощи (на 0,98%), при этом дешевели крупы, молоко и яйца. Неделей ранее плодоовощная продукция в среднем стала стоить на 0,44% меньше.

Цены на непродовольственные товары практически оставались на прежнем уровне. Зафиксировано снижение цены на электронные и бытовые приборы (0,55%) и туристические услуги (на 1,08%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта инфляция в России может достигнуть меньше 4% годовых, а в апреле дойдёт до целевого уровня, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.