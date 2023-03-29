Москва, 29 марта, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречу с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Об этом глава государства сообщил 29 марта с Виталием Хоценко, занимавшим пост главы правительства ДНР. 29 марта он был назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Путин добавил, что он и врио главы ДНР Пушилин «детально обсудят» некоторые актуальные вопросы.

Как сообщалось ранее, Путин и Пушилин проводили встречу в декабре 2022 года. Обсуждались вопросы восстановления республики, а также некоторые аспекты специальной военной операции. Пушилин, в частности, попросил главу государства усилить противовоздушную оборону ДНР.