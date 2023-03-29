Москва, 29 марта, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в перспективе могут негативно повлиять на российскую экономику, поэтому нужно увеличить внутренний спрос. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 29 марта на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, в текущей ситуации именно спрос превращается в ведущий фактор экономического роста. В стране должно быть обеспечено устойчивое увеличение внутреннего спроса, его динамика должна соответствовать ориентирам ЦБ по инфляции. Недопустимо ни её ускорение, ни избыточное замедление.

«Введённые против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — сказал Путин.

Глава государства призвал не расслабляться из-за возврата на траекторию роста экономики, а усиливать положительные тенденции, повышать её эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. При этом недопустимы лишняя бюрократия и проволочки, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, позитивную динамику в российской экономике Путин объяснил освоением ниш, освобождённых западными компаниями, а также развитием связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. Рост экономики, уточнил он, наблюдается с июля 2022 года. Глава государства также заявил о росте объёмов внешнеторгового оборота с основными зарубежными партнерами, о решении проблемы затоваренности портов Дальнего Востока, о хоть и скромном, но увеличении доходов населения. Реально располагаемые доходы граждан выросли в четвёртом квартале 2022 года на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, констатировал президент.