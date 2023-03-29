Суд назначил виновному в подготовке теракта в Калининграде девять лет лишения свободы

Калининград, , 17:13 — REGNUM В Калининграде оглашён приговор обвиняемому в подготовке теракта в Калининграде в День Победы. Вячеславу Попову назначили девять лет заключения, в том числе три в тюрьме и шесть в колонии строгого режима, сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Приговор был вынесен за подготовку террористического акта, изготовление взрывного устройства и его хранение по статьям 205, 223 и 221 УК РФ. Решение принял Балтийский флотский военный суд. Вину подсудимый признал, но решение будет обжаловано, так как приговор сочли строгим.

«Он во всём сознался, это мы не будем обжаловать, только строгость приговора», — пояснила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который готовил теракт в канун Дня Победы. Взрыв был предотвращён, самодельное взрывное устройство — изъято.