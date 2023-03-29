Энергодар, Запорожская область, 29 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Энергодар, осмотрев территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Кортеж гендиректора МАГАТЭ уехал из Энергодара. Посещение им ЗАЭС прошло без внештатных ситуаций.

«В ходе визита на ЗАЭС Гросси смог лично увидеть повреждения территории станции, полученные в результате обстрелов со стороны украинских боевиков и пообщаться с персоналом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта глава МАГАТЭ Гросси посетил территорию Запорожской АЭС в рамках своего второго визита в Энергодар. Он заявил, что в регионе усиливаются военные действия, ситуация вокруг ЗАЭС не улучшается. Гросси пообещал предложить «реалистичные» меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС, которые позволят «избежать катастроф». Территорию станции он осмотрел в сопровождении советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.