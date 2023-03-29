Правительство РФ предложило ввести новый тип ценных бумаг — многоголосые акции

Москва, , 16:47 — REGNUM Правительство России предлагает ввести новый тип ценных бумаг — многоголосые акции. Об этом 29 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.

Андрей Белоусов Сайт президента Российской Федерации

«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции», — сказал Белоусов.

Он пояснил, что эти бумаги представляют собой акции, владельцам которых на собрании акционеров предоставляется право нескольких голосов.

Также Белоусов отметил, что правительство предлагает ввести в оборот конвертируемые ценные бумаги нового типа. По его словам, это привилегированные акции, которые могут быть конвертированы в голосующие акции при условии наступления определённого события, например, при невыплате по ним дохода.

Вице-премьер пояснил, что это даст инвесторам дополнительную защиту, так как конвертация будет осуществляться автоматически, без дополнительного согласия эмитента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоусов заявил, что работа по введению цифрового рубля в России должна завершиться в текущем году. По его словам, сейчас прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже.