Москва, , 16:25 — REGNUM Правительство предлагает ввести в России институт долевого страхования жизни, заявил 29 марта в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства и руководителями Центробанка первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов Leonrid

Данный вид страхования даст гражданам возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные ими самими инструменты и активы для получения инвестиционного дохода, отметил Белоусов.

Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла в нижнюю палату парламента законопроект о введении долевого страхования жизни. Данный продукт присутствует на некоторых зарубежных рынках, указали они.

Для осуществления данного вида страхования страховщику потребуется получить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, отметили авторы законопроекта.