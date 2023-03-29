Санкт-Петербург, 29 марта, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В российском образовании навязывается прозападная идеология, в том числе на курсах по обществознанию. Об этом заявил 29 марта Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. На Петербургском международном образовательном форуме он призвал пересмотреть практику обучения жителей России и отказаться от штампов и клише, формирующих «определённое мировоззрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Сегодня курсы обществознания во многом прозападные. Так нельзя воспитать гражданина России. Эти курсы нужно «отклеить» от западной традиции», — заявил Фадеев.

Он констатировал, что «западный научный позитивизм уже давно исчерпал себя и попросту вреден». Но пока в России, преподавая обществознание, фактически насаждают западную идеологию, считает глава СПЧ.

«Мы не относились к этому критически, мы разучились рационально оценивать идеологические штампы», — также сказал Фадеев.

По его мнению, надлежащее образование в том числе позволит усмирить «девятый вал вульгарности, захлестнувший общество».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта защищать молодежь от влияния западной пропаганды призвал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он назвал необходимым создавать условия для укрепления патриотизма и «оградить население страны от влияния деструктивных течений и организаций».