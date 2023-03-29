Мелитополь, 29 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Учреждения Мелитополя Запорожской области 29 марта получили сообщения о минировании. Из зданий эвакуировали людей, сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Часть объектов уже проверили, взрывные устройства не найдены. Организации продолжают работать в штатном режиме.

«Силовые ведомства отрабатывают ситуацию: эвакуировали людей, проверяют помещения. По части объектов информация не подтвердилась. Работы продолжаются», — говорится в сообщении горадминистрации.

Правоохранительные органы ведут поиски тех, кто отправил ложные сообщения о минировании. Им грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе 23 марта. Никто не пострадал, разрушений нет, отмечал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.