Москва, 29 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 310 военных ВСУ, сообщили 29 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, для применения в зоне специальной военной операции российская армия получила несколько сотен новейших танков. Поставленная с конвейера техника по своим боевым характеристикам «наголову превосходит танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем».