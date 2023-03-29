Бостон, США, 29 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В США требуют ввести мораторий на дальнейшее обучение нейросетей из опасений за судьбу человечества. Введение запрета поддержали в том числе американский миллиардер Илон Маск и около тысячи экспертов по информационным технологиям. Их позиция разъяснена в петиции, опубликованной некоммерческой организацией Future of Life Institute («Институт будущего жизни»).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на 6 месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-42», — говорится в тексте петиции.

Эксперты уверены в необходимости публично объявить о запрете развития нейросетей и считают нужным привлечь к его соблюдению всех ключевых участников IT-отрасли. Введение моратория должно состояться в кратчайший срок, призвали авторы петиции. Они просят вмешаться правительства стран в решение этой проблемы.

Во время перерыва в обучении искусственного интеллекта предлагается создать протоколы безопасности в этой сфере. Контролировать и проверять работу нейросетей впоследствии должны независимые эксперты, говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот призыв, заявил, что в России не намерены приостанавливать обучение искусственного интеллекта и планируют задействовать его в экономике страны. Он подчеркнул, что «любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд».